Presidente do BNDES é ‘candidatíssimo’ ao Planalto, diz presidente do PSC

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, é “candidatíssimo” à Presidência da República, disse ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo Pereira. “Ele é candidatíssimo. Não sei de onde estão tirando que ele não será candidato. Converso com ele toda semana e não escuto isso”, afirmou.

Rabello de Castro diz que o PSC está animado com a perspectiva de ele ser candidato ao Planalto pela sigla, mas diz que ainda não tomou a decisão. “Estou trabalhando 101% na agenda do banco que é acelerar investimentos para o País”, declarou o presidente do banco.

Para que possa ser candidato nas eleições de outubro deste ano, o presidente do BNDES terá de deixar o comando do banco de fomento no próximo dia 7 de abril, prazo para detentores de cargos públicos que vão disputar as eleições deixarem os postos que ocupam no governo.