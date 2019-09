Presidente do BNDES descarta saltos do PIB e prevê crescimento ‘step by step’

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, disse nesta sexta-feira, 27, que não espera grandes saltos do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, mas um crescimento gradual no longo prazo. Em breve discurso em evento na Fundação Getulio Vargas (FGV), o executivo afirmou que o Brasil vive “o melhor momento da história par investimento”, e convocou os empresários e autoridades públicas presentes a “usarem o banco” em seus projetos.

“Não achamos que o PIB vá dar saltos. Vai ser resiliente e crescer de forma contínua no longo prazo. Vai ser step by step (passo a passo)”, disse Montezando.

Segundo ele, o banco está resgatando ações que praticava na década de 1990, quando foi ativo no programa de privatizações, e que encontrou um banco maduro e bem estruturado para promover as mudanças que o governo pretende fazer no setor estatal.

“A gente quer ajudar a transformar os ativos estatais em privatizáveis, isso requer esforço e o banco está preparado para ajudar o Estado a fazer essa transição. O BNDES já fez isso nos anos 90. Está só resgatando algo do passado”, afirmou, ressaltando que além das privatizações o banco tem se dedicado a fazer a modelagem de projetos para iluminação pública.

O executivo disse ainda que, dentro do setor de energia, o gás natural é prioridade, e que o banco pretende ser “um facilitador da discussão, para ajudar a desenvolver projetos”, afirmou, convocando os empresários a “usarem a máquina do banco. “Nos usem!”, conclamou.