Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira é detido em Portugal Dirigente do clube lusitano é investigado por burlar o Fundo de Resolução bancária de Portugal e também de fraudes fiscais. Outras três pessoas foram detidas juntas com ele

Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira foi detido em Portugal nesta quarta-feira. De acordo com informações da imprensa lusitana, autoridades foram até a casa do mandatário dos Encarnados para cumprir um mandato de busca e apreensão pela manhã, mas no início da tarde ele foi levado para depor.

Vieira, de 72 anos, é investigado por burlar o Fundo de Resolução bancária de Portugal e também de fraudes fiscais. Ainda de acordo com o noticiário português, a sede do Benfica também foi alvo de buscas. Junto com Luís Filipe, o empresário José António dos Santos também foi detido.

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, e o empresário Bruno Macedo, responsável pela volta de Jorge Jesus ao clube lusitano, também foram presos. O agente também foi quem intermediou as contratações de Everton Cebolinha e Lucas Veríssimo ao clube da Luz.

O presidente do Benfica foi levado para a sede da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Moscavide, na cidade de Loures, que faz fronteira com Lisboa. De acordo com a “TVI”, o dirigente passará a noite na prisão e será interrogado por um juiz na quinta-feira.

Até o fechamento desta reportagem, o Benfica não se pronunciou sobre o caso.

