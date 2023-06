Presidente do BCE promete novo aumento nos juros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUN (ANSA) – A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, admitiu nesta terça-feira (27) que a instituição deve aumentar os juros novamente em julho.

O BCE já vem de oito altas seguidas em suas taxas, que estão no patamar mais elevado desde a crise de 2008, mas ainda não foi suficiente para devolver a inflação à meta de 2% ao ano.

“Nosso trabalho ainda não acabou. Excluindo uma mudança substancial nas perspectivas de inflação, continuaremos a aumentar os juros em julho”, disse Lagarde em um fórum em Sintra, Portugal.

“É improvável que o banco central seja capaz de indicar com absoluta clareza no futuro próximo que o teto dos juros foi alcançado”, acrescentou. As projeções atuais de inflação na zona do euro apontam altas de 5,4% em 2023, de 3% em 2024 e de 2,2% em 2025.

A promessa de um novo aperto monetário do BCE provocou críticas na Itália, que pressiona a instituição a conter a escalada dos juros.

“Não acho que seja o caminho do crescimento continuar aumentando as taxas de juros. Encarecer o custo do dinheiro significa colocar as empresas em dificuldade. Com taxas tão altas, arriscamos uma recessão”, disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani.

Já o também vice-premiê e ministro da Infraestrutura Matteo Salvini afirmou que a estratégia do BCE é “insensata e danosa”.

“Quem se beneficia dessas decisões absurdas? Pediremos um encontro com o representante italiano no conselho do BCE para discutir o problema”, acrescentou. (ANSA).

