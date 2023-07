Presidente do BCE diz esperar uma alta de 25 pontos-base nos juros em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 15:33 Compartilhe

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel disse nesta segunda, 17, que espera um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros básica da zona do euro na próxima decisão da autoridade monetária, neste mês. “Há uma alta probabilidade de termos que aumentar juros na nossa reunião de julho”, comentou, em entrevista à TV Bloomberg. Para setembro, ele disse que o conselho do BCE “verá o que os dados dirão”.

Nagel, que preside o BC alemão, falou que tem esperança de que a inflação chegue perto da meta em 2025, apesar de frisar que ainda é muito cedo para dizer com certeza. O dirigente comentou que o núcleo da inflação tem se mostrado muito persistente e não está diminuindo como fez em ciclos anteriores.

“Temos que ser um pouco mais pacientes. Este ciclo de alta de juros é diferente, porque o ritmo da transmissão não está tão rápido como foi no passado”, afirmou. Um dos motivos para isso, segundo ele, pode ser a força do mercado de trabalho.

Nagel comparou a inflação a uma “fera gananciosa” que ainda tem fome, mas que está “confiante de que podemos domá-la e levá-la à nossa meta”, disse. O dirigente disse também que não vê risco de o BCE estar apertando demais a política monetária, e nem de um pouso forçado, isto é, um impacto significativo à economia.

Questionado sobre se leituras de índices de gerentes de compras (PMI) e de dados econômicos recentes da China estariam levantando um alerta sobre a economia global, Nagel respondeu: “A China está se tornando mais volátil em relação à China que conhecíamos em outras décadas. Talvez o país esteja tendo uma economia mais ‘normal’. Para os parceiros comerciais, está ficando mais desafiador. Isso nos dá indicação de que devemos reduzir dependências comerciais com a China”, comentou.

