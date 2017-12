Presidente do BC japonês promete continuar atento ao setor financeiro

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse hoje que continuará bastante atento aos desdobramentos no setor financeiro, embora não veja sinais de superaquecimento no setor bancário ou de ativos no momento.

Em discurso, Kuroda afirmou que a economia global está numa trajetória de crescimento equilibrado, com avanços em países desenvolvidos e emergentes.

“Sinto, com convicção, que a economia global entrou numa nova fase”, declarou o chefe do BC japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.