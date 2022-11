Presidente do BC japonês promete continuar afrouxamento monetário por enquanto

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 11:05 Compartilhe

TÓQUIO (Reuters) – O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse nesta segunda-feira que o banco central japonês manterá o afrouxamento monetário para apoiar a economia por enquanto, de modo a alcançar uma inflação sustentável e estável acompanhada de crescimento salarial.

“Estamos em um estágio em que continuaremos o afrouxamento monetário para apoiar firmemente a atividade econômica no momento”, disse Kuroda em uma reunião com líderes empresariais em Nagoya, na região central do Japão.

(Reportagem de Tetsushi Kajimoto)

