Presidente do BC chinês anuncia novas medidas de apoio à iniciativa privada

A China vai destinar mais recursos financeiros à iniciativa privada a fim de fortalecer o ímpeto econômico do país, afirmou nesta quinta-feira, 3, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, em reunião com ao menos oito grande empresas privadas de diferentes setores.

Após o encontro, Pan afirmou que o banco central vai lançar novas diretrizes para apoiar as empresas e facilitar o financiamento de dívidas.

Em nota, o PBoC afirmou que dois importantes bancos públicos locais, o Banco Industrial e Comercial da China e o Banco de Construção da China, se comprometeram a melhorar as condições de crédito para pequenas e microempresas e vão permitir a emissão de novos títulos.

Na nota publicada pela autoridade monetária, a instituição também afirma que vai implementar políticas para o crédito habitacional e o financiamento de empréstimos imobiliários.

