Presidente do BC argentino diz que cartão de débito em dólar está em desenvolvimento

Estadão Conteúdo 14/10/2024 - 17:10

O presidente do Banco Central da Argentina, Santiago Bausili, afirmou no domingo, 13, em suas redes sociais que a instituição está trabalhando para a implementação de cartões de débito em dólares no país. Segundo ele, a parte normativa está pronta, mas os sistemas e segurança para o novo modo de pagamento estão em desenvolvimento.

“Estamos coordenando e trabalhando com os cartões, os compradores e os bancos para que os cartões de débito em dólares estejam disponíveis o mais rápido possível”, escreveu Bausili no X (ex-Twitter), ao responder o questionamento de um internauta sobre quando os cartões de débito para pagamentos em dólares seriam lançados. “Normativamente, está tudo pronto; a implementação requer sistemas e segurança que estão sendo desenvolvidos”, acrescentou.

Ele não citou quando a modalidade estará disponível.

O presidente argentino, Javier Milei, tem proposto uma reforma no sistema financeiro no país, com concorrência entre moedas, apesar de ter admitido que a dolarização da economia deve ocorrer naturalmente.