Presidente do BB, Tarciana Medeiros, entra para lista da Forbes de mulheres mais poderosas

11/12/2024 - 17:43

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, entrou para a lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo neste ano publicada pela revista Forbes. Posicionada na 18ª posição, ela é a única brasileira a figurar na lista, liderada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A publicação destaca que Tarciana foi a primeira mulher a liderar o banco em 215 anos de história ao assumir o cargo, em janeiro de 2023.

Também pontua a atuação da executiva em temas ligados ao meio ambiente, com a captação de recursos no exterior junto a mecanismos multilaterais.

Tarciana representa o setor financeiro junto a nomes como a CEO do Citi, Jane Fraser, e a presidente do Conselho do Santander, Ana Botín.

Na lista geral, ficou à frente de nomes como a cantora pop Taylor Swift e a apresentadora de televisão e empresária Oprah Winfrey.

Em nota, a presidente do BB afirma que sua entrada na lista pelo segundo ano consecutivo é fruto de trabalho coletivo. “Ele pertence a todos os colegas e parceiros que fazem das estratégias e ações à frente do BB realidades que transformam a vida de tantas comunidades no Brasil e no mundo. Espero que ver uma brasileira em um ranking desses seja inspiração para nossas meninas por todos os cantos do País”, diz.