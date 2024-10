Presidente do BB diz que banco precisa de diversidade para atender os diversos locais do País

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2024 - 15:09 Para compartilhar:

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse que o banco precisa de diversidade para atender os diversos locais do País. Ela afirmou que o BB está em 94% dos municípios e reforçou a importância de abordar cada um dos clientes de acordo com as suas necessidades.

Tarciana lembrou que mesmo em grupos comuns, como o agro, há diferenças, como regiões voltadas para o plantio de soja ou café. “Conhecer e entender como, quando e de que forma conversar, que solução entregar, só é possível se dentro do banco estiver refletida essa diversidade que nós temos no País”, afirmou, no BB Digital Week.

A presidente do BB reforçou que o perfil dos clientes é distinto e que isso tem de se refletir no atendimento, seja digital, seja físico.