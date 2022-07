Presidente do Barcelona revela briga com Chelsea e PSG por Lewandowski: ‘Vai ganhar menos aqui’

Nos Estados Unidos para acompanhar a pré-temporada do Barcelona, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, falou sobre a contratação de Robert Lewandowski. Segundo o dirigente, a negociação teve concorrência de clubes como Chelsea e Paris Saint-Germain, mas prevaleceu a vontade do atacante. As informações são do GE.

“Competimos com o PSG e o Chelsea por Lewandowski e ele queria vir até nós. Devemos agradecê-lo porque ele vai receber menos dinheiro aqui”, declarou Laporta.

O Barça, que já anunciou a chegada de Christensen, Kessié, Raphinha e Lewandowski, deve brigar por outros nomes até o fim da janela de transferências.

Conforme o mandatário do clube, o time deve reforçar a defesa. “Depois do acordo com Lewandowski, agora estamos olhando para fortalecer a defesa”, disse Joan. Informações divulgadas pela imprensa espanhola mostram que o Barcelona está procurando um zagueiro e um lateral-direito.