Presidente do Barcelona garante que negociações com Messi “vão bem”

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reiterou nesta terça-feira que as negociações para a renovação do craque argentino Lionel Messi “vão bem”, faltando menos de um mês para o encerramento de seu contrato com o clube catalão.

“Isso está acontecendo nas conversas com representantes de Leo. Eu já disse no outro dia, estão indo bem e esperamos que continuem a progredir”, disse o presidente do Barça durante a apresentação do jovem zagueiro-central Eric García como novo jogador do Barcelona.

Laporta garantiu que a operação para manter Messi não depende da auditoria feita pelo clube para saber como está a situação financeira da entidade.

“Mais ou menos, já controlamos o resultado do ano. Quando terminarmos a auditoria em julho teremos mais dados, mas para esta operação específica já tínhamos feito uma reserva e tínhamos elaborado uma estratégia”, afirmou Laporta.

“Queremos fazer um contrato novo com o Leo, está indo bem, mas não está feito”, disse o presidente do Barça e acrescentou: “Eu sempre disse que a questão do Leo não é uma questão de dinheiro, da parte dele. Do nosso lado conhecemos o leque de possibilidades que temos no Barça no âmbito financeiro”.

“Ele está mostrando muita compreensão, e não é uma questão econômica. Ele quer continuar com essa reflexão e quer ter uma equipe competitiva com a qual possa conquistar a Champions e as Ligas”, disse Laporta.

O presidente do Barça insistiu, no entanto, que “nenhuma das contratações que estamos fazendo está sendo feita em relação a estas negociações. Sabemos que o Leo quer ficar, mas tem outras propostas e é isso que valorizamos muito”.

Laporta explicou que, tal como Eric García tinha outras propostas e optou pelo Barça, “Leo está em uma situação semelhante e deseja vir para o Barça. Espero que também sejam determinante”.

O contrato de Messi com o Barcelona se encerra no dia 30 de junho e ele ainda não renovou com o clube.

