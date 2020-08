Presidente do Barcelona acredita em permanência de Messi no clube Josep Maria Bartomeu lembrou que argentino tem ainda mais um ano de contrato e disse que jogador quer encerrar sua carreira na equipe da Catalunha

De acordo com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi deverá permanecer no clube espanhol. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o mandatário blaugrana lembrou que o jogador tem mais um ano de contrato e disse que o argentino sempre quis encerrar sua carreira no Camp Nou.

– Messi tem contrato com o Barça até 2021, ele sabe disso e todos nós sabemos. Falo regularmente com Messi e com o seu pai, eles sabem que há um projeto, que chegará um novo treinador e que conta com ele. Messi quer encerrar a carreira no Barça, já disse isso muitas vezes. Conversei com Koeman, ele me disse que Messi é o pilar do seu projeto – disse Bartomeu.

O presidente também disse que Neymar não deve atuar pelo Barcelona na próxima temporada. Segundo Bartomeu, o clube quis contratar o atacante no início da temporada, mas o PSG não quis vendê-lo.

– Queríamos contratá-lo no verão passado, mas o clube dele recusou. O Neymar não está à venda, essa é a verdade. É normal que o PSG não queira vendê-lo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também