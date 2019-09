Presidente do Banco Votorantim diz que objetivo é dar continuidade à modernização

O novo presidente do Banco Votorantim, Gabriel Ferreira, afirmou que a troca no comando da instituição anunciada na semana passada foi planejada e que seu mandato tem como objetivo dar continuidade ao processo de modernização da instituição. Ferreira substituiu Élcio Jorge dos Santos, que ocupava o cargo havia oito anos. O novo executivo à frente agora do Votorantim está na instituição desde 2012.

“Acompanhei o Élcio desde 2012 e muito da agenda da nova economia vem da sua gestão”, frisou Ferreira. Segundo ele, o resultado foi um balanço muito forte, a colocação do retorno em linha com os concorrentes, na ordem de 15%, e várias linhas crescendo em dois dígitos. “A nomeação de alguém da casa demonstra confiança dos acionistas”, comentou em conversa com jornalistas em São Paulo.

Ferreira disse ainda que, dentro da nova estratégia traçada e caminho que o banco está tomando, não muda a vocação da instituição, que hoje tem papel relevante no crédito a veículos ou na participação no mercado financeiro. “O que muda é o jeito e a amplitude de alcance dos nossos produtos e serviços para os clientes”, disse. Ou seja, ajudar o cliente em vários modais, acrescentou.

Para ilustrar essa nova vertente de atuação, Ferreira comentou que, por exemplo, ao invés de somente prover a linha de financiamento, o banco poderia ajudar o cliente a vender seu automóvel ou a concessionária a realizar a gestão de seu estoque.