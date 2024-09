Presidente do Banco Central Europeu crê que inflação voltará a 2% na zona do euro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 14:51 Para compartilhar:

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, expressou, nesta segunda-feira (30), sua confiança de que a inflação voltará a 2% na zona do euro, e sugeriu que pode haver uma nova redução nas taxas de juros em outubro.

Os recentes desdobramentos nos preços da zona do euro “reforçam nossa confiança de que a inflação voltará à sua meta em seu devido tempo”, declarou durante uma audiência no Parlamento europeu.

“Levamos isso em conta em nossa próxima reunião de política monetária, em outubro”, essencial para estabelecer o nível das taxas de juros, acrescentou.

Em setembro, a tendência desinflacionária acelerou na Alemanha (1,6%), bem como na França (1,2%), Itália (0,7%) e Espanha (1,5%), em termos de variação anual.

Até o momento o BCE prevê que a inflação na zona do euro voltará a 2% no final de 2025, mas as declarações de Lagarde na segunda-feira sugerem que possa ocorrer antes.

Isto reforça as expectativas de muitos observadores, que consideram provável uma nova redução das taxas quando os dirigentes do euro se reunirem em 17 de outubro.

Esta seria a terceira redução, após a de junho, que foi a primeira em cinco anos, e em setembro.