Presidente do Azerbaijão recusa encontro com primeiro-ministro da Armênia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 10:56 Compartilhe

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, não viajará à Espanha na quinta-feira (5), onde estava programada uma reunião com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, após as recentes declarações de países europeus a favor da Armênia, informou nesta quarta-feira (4) uma fonte do governo azerbaijano.

“O Azerbaijão não considerou necessário participar nas negociações que acontecerão na cidade espanhola de Granada”, afirmou a fonte, que pediu anonimato, confirmando informações da imprensa de Baku.

Pashinian, por outro lado, confirmou a sua participação na reunião de Granada, e disse no Parlamento armênio que é “uma pena” que a reunião com o presidente do Azerbaijão não aconteça na cidade andaluz.

Aliyev não viajará devido ao “ambiente anti-azerbaijano estabelecido” após a recente ofensiva de Baku contra os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, um território montanhoso dentro do Azerbaijão.

A fonte mencionou, entre outros pontos, as “declarações pró-Armênia das autoridades francesas”, assim como a visita da ministra das Relações Exteriores da França à Armênia, onde ela aprovou a entrega de material militar ao país.

Também citou as “acusações feitas ontem contra o Azerbaijão pelo presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel”.

A ofensiva relâmpago com a qual o Azerbaijão recuperou, em setembro, o controle efetivo de Nagorno-Karabakh, deixou quase 600 mortos e milhares de refugiados.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, proclamou a desintegração do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante a desintegração da União Soviética.

Desde então, os armênios do território, que receberam o apoio de Ierevan, enfrentaram o governo do Azerbaijão e travaram duas guerras, uma entre 1988 e 1994 e a última no fim de 2020, quando perderam vários territórios.

bur-pop/led/am/sag/zm/fp/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias