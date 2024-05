Presidente do Avaí é agredido e registra B.O. contra membro de torcida organizada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 8:16 Para compartilhar:

O presidente do Avaí, Júlio Heerdt, registrou Boletim de Ocorrência contra um membro da torcida organizada do clube que o agrediu na última quinta-feira. O mandatário estava a caminho de uma churrascaria para almoçar, ao lado de outros dirigentes, quando foi surpreendido pelo torcedor, que, após uma discussão cara a cara, desferiu-lhe um chute.

O vice-presidente Luciano Kowalski e o executivo Lucas Pedrozo testemunharam a agressão. Após o ocorrido, Júlio Heerdt almoçou e foi registrar Boletim de Ocorrência contra o torcedor. O episódio de violência foi contido pelos próprios dirigentes.

O fato chegou até os líderes da torcida organizada, que foram até a Ressacada conversar com o presidente. Eles prometeram banir o envolvido, reconhecido pelo mandatário. Caso seja sócio, também será banido do clube. Júlio Heerdt, em contato com o canal de TV NSC Total, afirmou que o “fato foi superado” e deixou as punições nas mãos do departamento jurídico do clube.

A torcida aproveitou o encontro para debater também sobre a situação do clube. O Avaí é o 17º colocado da Série B, com apenas um ponto. Na próxima rodada, enfrentará o Coritiba, no sábado, às 21h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O duelo marcará a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo na equipe catarinense.