Presidente do Atlético-GO ‘joga a toalha’ a nove jogos do final do Brasileirão: “Já caiu”

Restam nove jogos para o Atlético-GO nesta edição do Campeonato Brasileiro, mas o presidente Adson Batista afirmou, nesta terça-feira, que suas atenções já estão voltadas para a temporada de 2025 na Série B. Segundo o dirigente, o atual lanterna “já caiu”. A equipe soma 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e 18 derrotas.

“O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir. Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado”, afirmou Adson.

O presidente disse que a característica do elenco será modificada, enquanto o técnico Umberto Louzer poderá ser mantido para o início da nova temporada. “Já pensando em 2025, vamos priorizar jogadores que tenham contrato com o clube. Para ver se realmente têm condição de permanecer no Atlético-GO. Vou reunir com esses jogadores. Um ou outro que, talvez, possa permanecer. Jogador com perfil de jogo apoiado, cadenciado, não é nosso perfil. Foi um grande erro buscar jogador com perfil de cadência e jogo apoiado. Essa não é a característica do Atlético-GO. Temos que buscar jogadores com força e velocidade. Vamos fazer um trabalho já pensando em 2025.”

A diretoria já acertou a primeira contratação para o próximo ano. Trata-se do volante Kevyn, de 22 anos, vindo do Anápolis, que assinou contrato de dois anos.