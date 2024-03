Presidente de Uganda promove o filho ao posto de comandante do Exército

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promoveu seu filho Muhoozi Kainerugaba ao posto de comandante do Exército, informou o Ministério da Defesa do país africano em um comunicado.

O anúncio aconteceu na quinta-feira (21) à noite, após anos de especulações sobre o futuro de Kainerugaba, que muitos analistas consideram um possível sucessor de seu pai, de 79 anos, na presidência.

Kainerugaba, um general de 49 anos, anunciou no ano passado que vai disputar as eleições presidenciais de 2026 e que era o momento para sua geração “brilhar”, em uma publicação na rede social X que ele apagou pouco depois.

Um ano antes, seu pai, que governa Uganda com mão de ferro desde 1986, pediu para Kainerugaba não comentar os assuntos do país nas redes sociais, após uma mensagem do general em que ameaçava invadir o Quênia.

O presidente Museveni pediu desculpas ao Quênia, mas defendeu seu filho único, que chamou de um “general muito bom”.

gm-amu/tym/am/mlb/dbh/an/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias