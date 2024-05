Presidente de LaLiga confirma transferência de Mbappé para o Real Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 12:34 Para compartilhar:

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmou que o astro francês Kylian Mbappé vai se transferir para o Real Madrid por cinco temporadas após a sua saída do Paris Saint-Germain, em uma entrevista publicada nesta terça-feira (14) pelo jornal esportivo argentino Olé.

“Pois bem, ele será do Madrid no ano que vem, na próxima temporada. Sim, sim…”, disse Tebas, que está em Buenos Aires, na Argentina, para um evento esportivo.

Kylian Mbappé, que foi eleito na segunda-feira em Paris o melhor jogador da Ligue 1 francesa pela quinta vez consecutiva, se despediu do PSG no domingo, quando disputou o seu último jogo no Parque dos Príncipes.

Mbappé “é um dos melhores jogadores do mundo. Mas olha, também tem Vinicius e Bellingham… O Madrid vai ter um grande elenco. Claro que isso não dá garantias de ganhar campeonatos”, disse o dirigente espanhol.

Perguntado sobre as possibilidades que o Real Madrid terá de erguer taças com a contratação do atacante campeão mundial em 2018, Tebas respondeu: “Se eles assinaram um contrato de cinco anos, têm cinco temporadas de oportunidades”.

O astro francês, que foi o maior artilheiro da história do PSG, com 256 gols, havia confirmado na última sexta-feira, em vídeo, que deixará o clube parisiense no verão europeu, embora sem revelar seu destino.

