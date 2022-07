Presidente de La Liga opina sobre possibilidade de Cristiano Ronaldo no Atlético de Madrid: “Gostaria de ver” Presidente diz que quer ver o português de volta e explica contratações do Barcelona







O presidente da Liga Espanhola Javier Tebas falou nesta quarta-feira sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo retornar ao Campeonato Espanhol para jogar no Atlético de Madrid. O dirigente viu a oportunidade com bons olhos, mas destacou que seria necessário liberar alguns jogadores.

– Gostaria de ver. Se é possível para o Atlético, terá que fazer algum movimento para saídas de jogadores. Para dar espaço para um jogador como ele, tem que liberar a saída de outros – disse Tebas.

+ Botafogo empresta Chay, Koundé fecha com gigante europeu… O Dia do Mercado!

O presidente de La Liga também explicou as contratações do Barcelona nesta janela de transferências e o que os permitiu a contratar foi a arrecadação com a venda de recursos:

– Vendeu 10% de seus direitos audiovisuais por 207 milhões de euros (R$1,1 bilhão). Então ele aumentou essa parte para 25%, o que eu acho que é cerca de 350 (R$1,8 bilhão) a mais. Isso já seriam 500 milhões de euros (R$2,6 bilhões) e acho que eles ainda têm mais uma terceira alavanca de outros 200 (R$1 bilhões). Com isso e se liberarem alguns jogadores é o que explica essa possibilidade de contratação. Eles foram capazes de vender ativos, o que era algo que eles tinham que fazer, e cortar salários; é o que lhes permite contratar – explicou Tebas.

E MAIS: