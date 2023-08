Presidente de Israel lamenta ataques a mosteiro cristão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 17:01 Compartilhe

TEL AVIV, 9 AGO (ANSA) – O presidente de Israel, Isaac Herzog, fez uma visita de solidariedade ao Mosteiro de Stella Maris, local cristão na cidade de Haifa, que foi alvo de ataques de um grupo de judeus ortodoxos.

“Estou aqui em nome do Estado e do povo de Israel para reafirmar o empenho na plena defesa da liberdade de religião e de culto”, afirmou, no local mantido por monges da Ordem dos Carmelitas Descalços.

“Devemos respeitar os membros de todas as religiões, nos empenhamos para isso desde o início da nossa existência. Ama o próximo como a ti mesmo”, acrescentou.

O monastério vem sofrendo uma série de ataques e tentativas de invasão nos últimos meses, inclusive durante a realização de cerimônias religiosas.

“Estamos vendo fenômenos sérios contra as denominações cristãs na Terra Santa. Nossos irmãos e irmãs, cidadãos cristãos, se sentem sob ataque em seus locais de prece, seus cemitérios, pelas ruas. São ações extremistas, é inaceitável, precisa acabar”, concluiu Isaac Herzog. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias