Presidente de honra do Bayern teme ‘domínio’ da Arábia Saudita no futebol

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, alertou nesta quinta-feira (16) para o risco de a Arábia Saudita aproveitar seu dinheiro para conseguir o “domínio” mundial no futebol.

“Os sauditas parecem decididos a, quem sabe, dominar o futebol mundial”, declarou Hoeness em entrevista ao canal de televisão RTL.

“Tentam comprar estrelas mundiais e também construir uma autêntica estrutura para o futebol” no país, disse o ex-jogador alemão de 71 anos, algo que, na sua opinião, diferencia o projeto saudita do que foi emplacado pela China há alguns anos e que rapidamente perdeu força.

“Outro elemento que a China não teve: há claramente dinheiro sem limite, que devemos financiar pagando nossas contas de petróleo”, disse Hoeness.

Para o dirigente, o mundo do futebol, na Europa em geral e na Alemanha em particular, deve apostar na formação de jovens talentos para fazer frente a esta investida.

Os sauditas “só podem jogar com 11 jogadores”, apontou. “Graças a um bom trabalho com as gerações mais jovens, devemos desenvolver nossos próprios jogadores”.

Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nasser, os clubes da liga saudita contrataram uma série de estrelas consagradas, como Karim Benzema, Neymar e Sadio Mané.

A Arábia Saudita será sede do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, da Copa da Ásia em 2027 e é candidata única a organizar a Copa do Mundo de 2034.

