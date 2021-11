Presidente de El Salvador anuncia compra de 100 bitcoins

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cujo país foi o primeiro a dar curso legal ao bitcoin, anunciou nesta sexta-feira (26) a compra de 100 dessas criptomoedas, aproveitando a queda no preço.

“El Salvador acaba de comprar na queda. São 100 moedas extras adquiridas com desconto”, disse o presidente em mensagem em sua conta no Twitter.

O presidente não deu maiores detalhes sobre a transação, nem quanto o país investiu na compra dessas 100 moedas, que se somam a outras 1.120 adquiridas desde 7 de setembro, quando o criptoativo ganhou curso legal na economia nacional.

O governo salvadorenho não revelou quanto dinheiro investiu na compra de bitcoin.

De acordo com o mercado internacional, na quinta-feira um bitcoin era negociado a 58.975,40 dólares, e nesta sexta registrou queda, chegando a 54.552,20 dólares.

A esse preço, o governo de El Salvador teria investido cerca de 5.455.220 dólares na compra dos 100 bitcoins.

Em 22 de novembro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou que El Salvador não deveria adotar o bitcoin como moeda com curso legal devido aos riscos envolvidos.

Após uma avaliação periódica das finanças do país conhecida como Artigo IV, o FMI reconheceu os esforços do governo salvadorenho para promover a inclusão financeira e o crescimento econômico por meio do uso de cripto tecnologias.

No entanto, considerou que, “dada a alta volatilidade do bitcoin”, seu uso como moeda com curso legal “implica grandes riscos para a proteção do consumidor, a integridade do sistema financeiro e a estabilidade financeira”.

Além disso, alertou que “seu uso também pode gerar contingências fiscais” e concluiu que “o bitcoin não deve ser adotado como moeda corrente”.

No entanto, Bukele está determinado a continuar promovendo o uso da criptomoeda e até anunciou a construção da primeira cidade Bitcoin do mundo.

Utilizando energia geotérmica de vulcões, a Bitcoin City seria construída na cidade de Conchagua, próximo ao vulcão de mesmo nome e ao Golfo de Fonseca, no Oceano Pacífico.

Saiba mais