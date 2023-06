Presidente de Cuba se reúne com o papa Francisco

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 9:20 Compartilhe

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reuniu nesta terça-feira (20) no Vaticano com o papa Francisco durante uma viagem por vários países europeus, que também o levará a França e Sérvia, informou a Santa Sé.

O presidente cubano, que chegou na segunda-feira à Itália, também se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, com quem conversou sobre “a importância das relações diplomáticas entre a Santa Sé e Cuba”, entre outros assuntos, informou o Vaticano em um comunicado.

A presidência de Cuba divulgou várias fotografias dos encontros no Twitter e informou que o papa Francisco durou “pouco mais de 30 minutos e “permitiu constatar o estado positivo das relações bilaterais”.

Opositores do regime cubano se reuniram na Praça São Pedro do Vaticano, com bandeiras e uma faixa com a frase: “Respeito aos direitos humanos em Cuba”.

Uma mulher exibia uma bandeira cubana com as palavras “Pátria e vida”. Um homem vestia uma camisa com a frase: “Não vá para Cuba, Cuba é uma ditadura”.

De acordo com o comunicado do Vaticano, Díaz-Canel e Parolin também abordaram “a situação de Cuba e a contribuição que a Igreja oferece, em particular no âmbito da caridade”, alguns “temas internacionais de interesse mútuo” e mencionaram a visita de João Paulo II à ilha, há 25 anos.

A Igreja Católica tem um papel importante em mediações com o governo comunista de Cuba. Em 2014, a instituição atuou no degelo das relações entre Cuba e Estados Unidos.

