Presidente de Belarus quer retomar contatos com Polônia

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, garantiu nesta sexta-feira (11) que pediu ao seu governo que retome os contatos com a Polônia, em meio às tensões fronteiriças entre este aliado de Moscou e o país vizinho, membro da Otan.

“É preciso falar com os poloneses. Já pedi ao primeiro-ministro para entrar em contato com eles”, disse Lukashenko, segundo declarações obtidas pela agência pública Belta.

A tensão aumentou nos últimos dias entre Polônia e Belarus, dois países geopoliticamente confrontados pela guerra na Ucrânia.

Ontem, Varsóvia anunciou o envio de 10.000 soldados para proteger, “de forma dissuasiva”, sua fronteira com Belarus, no leste do país.

Segundo Lukashenko, o governo polonês busca “uma escalada e, com isso, piorar a situação, para mostrar que souberam armar e rearmar o país”, de olho “nas eleições (legislativas) de 15 de outubro” na Polônia.

Lukashenko, que acusou os americanos de usarem a Polônia para aumentar a tensão entre os dois países, considerou “pouco provável” que haja “mudanças significativas” nos próximos dois meses.

Recentemente, as autoridades polonesas alertaram sobre as possíveis provocações de Belarus e o risco potencial representado pela presença do grupo paramilitar russo Wagner neste país aliado da Rússia. Também acusaram Belarus e Rússia de organizar um novo fluxo de migrantes em direção à fronteira polonesa para desestabilizar essa área.

