Presidente de Belarus anuncia que disputará a reeleição em 2025

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, anunciou que disputará as eleições de 2025 no país, que neste domingo celebra uma votação parlamentar que a oposição chama de farsa.

Belarus, vizinho e aliado da Rússia, celebra sua primeira votação nacional desde os grandes protestos que abalaram o país após as eleições presidenciais de 2020, vencidas por Lukashenko.

O anúncio foi feito em um canal das redes sociais administradas pela equipe de Lukasheknko. Caso complete outro mandato, ele somará 36 anos no poder.

O presidente, acusado de fraude nas últimas eleições, iniciou uma onda de repressão contra a dissidência, com centenas de pessoas detidas e milhares forçadas ao exílio.

A votação deste domingo acontece sem a participação da oposição. Os críticos de Lukashenko no exílio convocaram os bielorrussos a boicotar as eleições.

A líder da oposição no exílio, Svetlana Tikhanoskaya, chamou a votação de “farsa”, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

“Que fique claro que a tentativa do regime militar de utilizar esta farsa de eleição para legitimar seu poder não terá sucesso”, afirmou.

O grupo de defesa dos direitos humanos Viasna afirma que Belarus tem atualmente 1.419 presos políticos.

Belarus está ainda mais isolada desde que Lukashenko permitiu que a Rússia utilizasse o território do país no início da ofensiva contra a Ucrânia, há dois anos.

