Presidente das Filipinas afirma que país não será intimidado pela China

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, afirmou neste domingo (23) que o país nunca se deixará intimidar pela China, após um incidente violento entre navios da Marinha de seu país e a Guarda Costeira chinesa no Mar do Sul da China.

“Nunca seremos intimidados ou oprimidos por ninguém”, declarou Marcos durante uma visita às tropas filipinas no Mar do Sul da China, onde entregou medalhas aos marinheiros envolvidos no confronto da segunda-feira (17) passada, perto do disputado banco de areia de Ayungin, conhecido como ‘Second Thomas Shoal’ em inglês.

O confronto aconteceu quando as forças filipinas tentaram reabastecer os mantimentos dos marinheiros mobilizados em um navio em ruínas ancorado intencionalmente no atol em 1999 para defender a reivindicação territorial do país na região.

Marcos chamou o incidente de “perigoso”, mas garantiu aos soldados que “a própria história pode dizer que… nunca na história das Filipinas cedemos a potências estrangeiras”.

Imagens divulgadas pelas autoridades filipinas mostram integrantes da Guarda Costeira chinesa armados com pedaços de pau, facas e um machado para intimidar os navios filipinos.

Manila acusou os agentes chineses de “saquear” bens de seus navios, incluindo sete armas, e exigiu reparos aos equipamentos danificados.

