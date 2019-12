Presidente da XP diz não estar preocupado com a flutuação das ações na bolsa

Depois da estreia da XP na bolsa norte-americana Nasdaq, o presidente e fundador da companhia, Guilherme Benchimol, disse que não está preocupado com a flutuação das ações na bolsa. Pouco antes do fechamento deste texto, o papel subia 25,9%, a US$ 34. Na terça-feira, 10, a ação foi precificada em US$ 27, acima do intervalo indicativo de preço para a oferta.

O IPO da XP movimentou US$ 2,25 bilhões, com mais de US$ 1 bilhão indo para o caixa da companhia.

A XP foi a empresa brasileira com o maior valor de mercado a desembarcar em Nova York em uma abertura de capital.

A companhia estreou com um valor de mercado de US$ 14,9 bilhões, mas encerrou o pregão em US$ 19,3 bilhões – mais de R$ 80 bilhões.

Com esse valor, se a XP estivesse na B3, seu valor de mercado estaria à frente de nomes como BB Seguridade, Eletrobras, Suzano e Magazine Luiza.

O Itaú Unibanco, que há dois anos pagou cerca de R$ 6 bilhões por quase metade da XP, vale R$ 328 bilhões.

Quando o Itaú comprou a fatia da XP a avaliou em R$ 12 bilhões, valor que hoje está em R$ 80 bilhões, considerando o valor de mercado.