Presidente da Uefa pressiona Fifa por Copa do Mundo de 2030 na Europa

Alexsander Ceferin, presidente da Uefa, coloca pressão na Fifa pela realização da Copa do Mundo de 2030 na Europa. Durante inauguração do congresso internacional “Football Talks”, o mandatário mostrou confiança na candidatura de Espanha-Portugal.

– Estou seguro de que o Mundial de 2030 acontecerá na Espanha e em Portugal, dois países que sentem o futebol. É uma aposta vencedora e faremos todo o possível para ajudar estes países apaixonados por futebol, que vivem e respiram futebol, e que têm uma boa infraestrutura.

Neste momento, a principal candidatura que ameaça os europeus vem da América do Sul. Um bloco formado por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile estão na disputa para sediar o principal torneio de futebol.

Os sul-americanos apostam no aniversário de 100 anos da Copa do Mundo, que teve sua primeira edição no Uruguai, para receber a competição. O Marrocos também busca sediar o evento, além de outro bloco europeu formado por Grécia, Sérvia, Bulgária e Romênia.

