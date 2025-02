Presidente da Uefa defende novo formato da Liga dos Campeões: ‘Mais imprevisível’

O presidente da Uefa, o esloveno Aleksander Ceferin, saiu em defesa do novo formato da Liga dos Campeões nesta segunda-feira. Para o dirigente, a mudança deixou a principal competição de clubes do mundo “mais imprevisível” e vem agradando aos torcedores do continente europeu.

“Só ouvi respostas positivas. Inicialmente, o foco estava nos críticos de plantão, que aparecem sempre que há uma mudança. Calculo que 99% das pessoas agora estão satisfeitas com a renovação da Liga dos Campeões. A competição está ainda mais imprevisível do que antes, ninguém sabia até o último momento se iria se classificar”, disse Ceferin, em entrevista ao jornal Delo, do seu país natal.

O novo formato, que estreou na atual temporada europeia, acabou com a fase de grupos, que dividia 32 times em oito grupos. Com o novo formato, a lista de clubes participantes aumentou para 36, jogando num sistema de liga.

“É um sucesso perfeito e as classificações da Liga dos Campeões são excelentes. Todas as três competições – incluindo a Liga Europa e a Liga Conferência – são bem-sucedidas. Os patrocinadores estão encantados com o fato de as equipes menores terem a oportunidade de participar. Agora, todos eles gostariam de participar e investir ainda mais nas competições da Uefa, e isso também se aplica à TV e a outras emissoras que garantiram a cobertura dos jogos”, emendou Ceferin.

Questionado sobre as reclamações dos jogadores quanto ao calendário cheio, o presidente da Uefa afirmou que as críticas vêm de uma minoria de atletas. “O calendário está completamente cheio e não há espaço para novas competições, os jogadores estão todos muito ocupados jogando, provavelmente em excesso. Mas, na verdade, são principalmente os jogadores bem pagos que estão reclamando. A situação é complexa: os clubes precisam de mais jogos para pagar os jogadores e os técnicos. Se houvesse menos jogos, seus negócios não seriam sustentáveis”, declarou.