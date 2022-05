Presidente da UEFA afirma que defesa do Real Madrid é fraca mas que tem Benzema como ponto forte

Na última segunda-feira (16), Alexander Ceferin, presidente da UEFA, comentou a campanha do Real Madrid na Champions League e analisou a final contra o Liverpool. As informações são da Gazeta Esportiva.

“Já nas semifinais, duvidava que o Real Madrid pudesse eliminar o Manchester City, principalmente após a derrota no primeiro jogo. Na minha opinião, a sua defesa é fraca, mas eles têm o milagroso Karim Benzema, de quem já disse muitas vezes que é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol”, declarou ele, em entrevista ao 24ur.com Sport.





“Não tenho problemas com o Real Madrid, é claro, não tenho nenhum contato com a direção do clube no momento. Mas a presença do Real Madrid na final da Liga dos Campeões é a prova de quão limpas são as competições do campeonato. Real Madrid e Barcelona estão nas finais masculina e feminina. Ninguém interferiu”, acrescentou.

Real Madrid e Liverpool se enfrentam no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris, pela final da Champions League.