Presidente da Ucrânia visita linha de frente em Donetsk

KIEV, 23 MAI (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta terça-feira (23) as tropas presentes na linha de frente na região de Donetsk, no leste do país.

Em sua visita, o mandatário se reuniu com os militares responsáveis pelas forças terrestres da linha defensiva de Vugledar-Maryinka, além de distribuir prêmios e honrarias aos soldados.

“Os fuzileiros navais ucranianos provam que são uma força poderosa que destrói o inimigo, liberta a terra ucraniana e realiza as tarefas mais difíceis nas condições mais complexas.

Precisamos de mais dessa força”, disse Zelensky, acrescentando que novas brigadas serão formadas com equipamentos mais modernos .

No fim do encontro, os soldados presentearam o presidente ucraniano com uma bandeira e uma placa comemorativa.

As forças russas concentraram seus esforços em Vugledar-Maryinka para tentar avançar no território ucraniano, mas Kiev barrou os esforços das tropas inimigas durante a ofensiva de inverno de Moscou. (ANSA).

