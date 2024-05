Presidente da Ucrânia visita Espanha para assinar acordo de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 8:20 Para compartilhar:

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou a Madri nesta segunda-feira (27) para uma visita oficial durante a qual planeja assinar um acordo que visa aumentar a ajuda militar espanhola a Kiev.

Segundo imagens exibidas pela televisão pública espanhola, Zelensky foi recebido na pista do aeroporto de Madri pelo rei Felipe VI.

O presidente da Ucrânia, que deseja que os seus aliados acelerem o fornecimento de ajuda para combater a ofensiva russa, planeja se reunir com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa para assinar um acordo bilateral de segurança. Na semana passada, Sánchez já havia mencionado a intenção de assinar esse compromisso.

Zelensky deveria ter visitado a Espanha em meados de maio, mas, segundo a imprensa, adiou a viagem devido à ofensiva russa no nordeste da Ucrânia.

