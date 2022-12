Presidente da Ucrânia busca ajuda da Índia para fórmula de paz

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 16:41 Compartilhe





NOVA DÉLI (Reuters) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que buscou ajuda da Índia para uma “fórmula da paz”, em um telefonema com o primeiro-ministro Narendra Modi.

A conversa ocorre no momento em que a Índia busca fortalecer relações comerciais com Moscou, enquanto países ocidentais tomam mais medidas para limitar o financiamento da guerra pela Rússia.

“Tive um telefonema com o primeiro-ministro Narendra Modi e desejei uma presidência bem-sucedida do G20”, escreveu Zelenskiy no Twitter. “Foi nesta plataforma que anunciei a fórmula da paz e agora conto com a participação da Índia na sua implementação.”





Zelenskiy pediu ao Grupo das 20 (G20) principais economias do planeta no mês passado a adoção da fórmula de paz da Ucrânia, composta por 10 pontos para acabar com a guerra. A Índia detém a presidência do G20 por um ano.

O governo indiano disse que os dois líderes discutiram oportunidades para fortalecer a cooperação bilateral.

“O primeiro-ministro explicou as principais prioridades da presidência indiana do G20, incluindo dar voz às preocupações das nações em desenvolvimento em questões como segurança alimentar e energética.”

Modi também “reiterou fortemente” seu apelo pelo fim imediato das hostilidades na Ucrânia e transmitiu o apoio da Índia a qualquer iniciativa de paz.

A Índia, que não condenou explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, apareceu como maior compradora de petróleo russo depois da China, comprando neste mês barris de petróleo dos Urais em valores bem abaixo do preço máximo de 60 dólares estabelecido pelos governos ocidentais.

(Reportagem de Shivam Patel em Nova Déli)





