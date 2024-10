Presidente da Ucrânia acusa Coreia do Norte de enviar tropas ao Exército russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/10/2024 - 15:05 Para compartilhar:

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou, neste domingo (13), a Coreia do Norte de enviar tropas para reforçar o Exército russo, que desde 2022 realiza uma invasão à Ucrânia.

“Estamos observando uma aliança cada vez maior entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte”, declarou Zelensky em sua mensagem vespertina.

“Já não se trata apenas de transferir armas. Na verdade, trata-se de transferir pessoas da Coreia do Norte para as forças armadas do ocupante”.

“Obviamente, nessas circunstâncias, nossas relações com nossos parceiros devem se desenvolver. A linha de frente precisa de mais apoio”, completou.

Zelensky realizou, na semana passada, um giro por algumas capitais europeias – entre elas Berlim, Londres e Paris – para pedir a manutenção do apoio militar em um momento em que as tropas russas aumentam a pressão no leste da Ucrânia.

O presidente ucraniano também espera que seus aliados ocidentais o autorizem a utilizar suas armas para atacar o território russo em profundidade.

