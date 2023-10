Presidente da UAW ameaça expandir greve em montadoras dos EUA se acordos não aprimorarem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 20:11 Para compartilhar:

O presidente da United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, disse que as negociações por um novo contrato trabalhista com a Ford, General Motors e Stellantis avançaram. Entretanto, Fain ameaçou expandir a greve, atualmente com seis semanas, se não houver mais mudanças.

O sindicalista disse durante transmissão ao vivo que as montadoras ofereceram, cada uma, aumentos salariais de 23% para os trabalhadores da fábrica ao longo de mais de quatro anos. Isso equivaleria a contratos recordes para esses funcionários, mas as empresas ainda têm espaço para aprimorar as suas ofertas, destacou Fain.

O sindicato de 88 anos está atacando simultaneamente as três montadoras de Detroit pela primeira vez em sua história. Cerca de um em cada cinco dos 146 mil trabalhadores sindicalizados das empresas está em greve em seis fábricas e dezenas de centros de distribuição de peças.

Fain afirmou na sexta-feira que ouviu apelos de alguns membros para colocar uma proposta de acordo em votação. Ele disse que os trabalhadores têm a autoridade final, mas a liderança do sindicato ainda não apresentará um acordo temporário para consideração.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias