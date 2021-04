Presidente da Turquia visa juros de um dígito

ANCARA (Reuters) – O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que seu governo está determinado a reduzir a inflação para um dígito e também pretende reduzir as taxas de juros para abaixo de 10%.

“Se Deus quiser, ao reduzir as taxas de juros para um dígito, também diminuiremos sua carga no Orçamento”, disse Erdogan em discurso aos legisladores do seu Partido AK no parlamento.

A chocante decisão de Erdogan de substituir o presidente do banco central, em 20 de março, desencadeou uma venda volátil da lira, colocando mais pressão de alta sobre a inflação, que ficou acima de 16% no mês passado. O novo presidente do banco deve cortar os juros de 19%.

(Por Ece Toksabay e Tuvan Gumrukcu)

