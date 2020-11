Presidente da Turquia parabeniza Biden por vitória eleitoral

ISTAMBUL, 10 NOV (ANSA) – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, enviou uma mensagem de felicitações para o democrata Joe Biden, vencedor das eleições nos Estados Unidos, nesta terça-feira (10), informou o Gabinete de governo. O líder de Ancara era um dos poucos no mundo que ainda não tinham feito o ato.

“As provas que hoje estamos enfrentando em escala mundial e regional tornam necessários o desenvolvimento e o reforço de nossas relações com base nos interesses compartilhados e dos valores em comum. Acredito que a estreita ligação de cooperação e ligação entre nossos países continuará a fornecer contribuições vitais à paz mundial, como acontece até hoje”, diz o comunicado da Presidência.

Nos últimos meses, Biden havia entrado na mira de Ancara por ter definido Erdogan como um “autocrata” e de ter se manifestado contrário ao governo atual da Turquia. Além disso, por mais de uma vez, o mandatário havia destacado sempre sua boa relação com Donald Trump.

Entre os principais problemas entre as duas nações, está o apoio norte-americano aos curdos-sírios, que poderia voltar a ganhar força com o democrata no poder, e as tensões sobre a compra por parte de Ancara de um sistema de mísseis russo para sua defesa aérea.

Apesar do reconhecimento, Trump ainda não aceitou sua derrota e, segundo a mídia dos EUA, está impedindo a atuação da equipe de transição de poder de Biden de atuar. (ANSA).

