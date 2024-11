Presidente da Turquia anuncia rompimento total com Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 13 NOV (ANSA) – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira (13) que seu país “encerrará todas as relações” com Israel, reafirmando seu apoio aos palestinos em meio à guerra deflagrada na Faixa de Gaza.

A declaração foi dada durante uma entrevista à imprensa, conforme noticiado pela Anadolu, enquanto Erdogan retornava de suas visitas à Arábia Saudita e Azerbaijão.

O líder turco destacou que a nação “não manterá nem desenvolverá relações com Israel”. “Cortamos todo o comércio e relações com Israel. Ponto final. Estamos firmes com a Palestina em sua causa legítima até o fim”, afirmou ele.

A decisão é tomada depois de Ancara ter anunciado em maio passado o bloqueio das relações comerciais com Tel Aviv, devido aos ataques israelenses contra Gaza.

“A Turquia é sem dúvida a nação que reagiu mais duramente às atrocidades israelenses, incluindo medidas concretas como o corte do comércio”, acrescentou.

Erdogan alertou ainda que, “enquanto o envio de armas continuar, Israel será ainda mais agressivo” e lembrou que Ancara lançou recentemente uma iniciativa nas Nações Unidas para impor um embargo à venda de armas ao Estado judeu.

Desde o início do conflito israelense na Faixa de Gaza em outubro de 2023, a Turquia tem condenado veementemente as ações de Tel Aviv, acusando o país de assassinatos em massa de civis palestinos. Além disso, tem pedido repetidamente um cessar-fogo e exercido pressão sobre Israel. (ANSA).