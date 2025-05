Presidente da Sérvia tem alta após ser hospitalizado em retorno dos EUA

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, foi internado brevemente em um hospital militar em Belgrado neste sábado (3), após retornar dos Estados Unidos, mas já teve alta e está estável, informaram as autoridades e o seu cardiologista.

Depois de voltar para casa dos Estados Unidos sem se reunir com o presidente americano, Donald Trump, devido a uma dor no peito, Vucic “foi internado na Academia Médica Militar imediatamente depois de aterrissar” em Belgrado, disse seu gabinete.

O chefe de Estado sérvio “deixou o VMA [hospital militar de Belgrado] pouco depois das 17h (12h em Brasília)” e “me disse que se sentia melhor”, declarou o ministro sérvio das Finanças, Sinisa Mali, à televisão pública RTS.

Segundo Mali, que viajou para os EUA com Vucic, o presidente sérvio começou a passar mal quando se preparava para uma “reunião informal”, na sexta-feira, com Donald Trump.

O anúncio coloca em dúvida a visita prevista de Vucic à Rússia, um país próximo à Sérvia, para as celebrações do 80° aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio.

Na quinta-feira, o líder sérvio assegurou que cumpriria sua palavra com seu contraparte russo, Vladimir Putin, e se uniria aos cerca de 20 chefes de Estado que viajarão a Moscou para essa ocasião, comemorada com grande pompa com um desfile militar na Praça Vermelha.

No entanto, qualquer visita a Putin implicaria no risco de provocar a ira da União Europeia, um bloco ao qual a Sérvia deseja se juntar.

rus-al/oaa/mab/meb/yr/dd