Presidente da Romênia desiste e abre caminho para Rutte na Otan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2024 - 11:01

BRUXELAS, 20 JUN (ANSA) – O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, retirou sua candidatura a secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e declarou apoio ao primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), durante uma reunião do Conselho Supremo de Defesa. Iohannis pediu que os membros do colegiado se pronunciassem em prol do premiê holandês, agora o único postulante para substituir o norueguês Jens Stoltenberg.

No início da semana, Rutte, candidato dos países ocidentais e primeiro-ministro desde 2010, já havia angariado o apoio de Eslováquia e Hungria, que antes pleiteavam a indicação de um representante do leste europeu, como o próprio Iohannis.

A Romênia era o único país da Otan que ainda não tinha dito “sim” ao holandês. A expectativa é de que a nomeação de Rutte seja formalizada na cúpula da aliança em Washington, entre 9 e 11 de julho, porém ele assumirá o cargo de Stoltenberg apenas em 2 de outubro.

Protagonista da Guerra Fria com a União Soviética, a Otan foi fundada em 1949 e voltou a ganhar força com a invasão russa à Ucrânia, que almejava entrar para a organização. (ANSA).