Presidente da Polônia visita Ucrânia em apoio a Zelensky

ROMA, 22 MAI (ANSA) – O presidente da Polônia, Andrzej Duda, visitou a Ucrânia neste domingo (22) para fazer um discurso no Parlamento, onde reforçou que apenas o governo de Volodymyr Zelensky deve decidir o futuro do país.

“Foram ouvidos rumores preocupantes de que a Ucrânia deveria ceder às exigências de [Vladimir] Putin. Mas apenas a Ucrânia tem o direito de decidir sobre seu próprio futuro”, disse o líder polonês.





Duda é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a discursar para o Parlamento ucraniano desde o início da invasão da Rússia, em 24 de fevereiro.

“Se a Ucrânia for sacrificada por razões econômicas ou ambições políticas – mesmo que seja um só centímetro do seu território – será um grande golpe para a nação ucraniana e para todo o mundo ocidental”, enfatizou ele, defendendo que o papel da comunidade internacional é exigir que a Rússia se retire completamente do território ucraniano.

Por fim, Duda ressaltou que “não vai descansar até que a Ucrânia se torne membro da União Europeia”.

Em recente entrevista ao “Polska Times”, o presidente da Polônia disse que a guerra da Rússia contra a Ucrânia deve terminar com o retorno de todos os territórios ocupados a Kiev. Além disso, classificou isso como uma questão extremamente importante para si mesmo, para a segurança da Polônia e para o futuro.

Duda também destacou que mantém excelentes relações pessoais com o presidente ucraniano e disse que nos primeiros dias da guerra temeu pela vida de Zelensky e que, portanto, suas conversas naquela época eram diárias. (ANSA)