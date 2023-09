Presidente da Polônia: declaração sobre fim de envio de armas à Ucrânia foi mal-interpretada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2023 - 14:42 Compartilhe

O presidente polonês, Andrzej Duda, assegurou, nesta quinta-feira (21), que as declarações do primeiro-ministro de seu país sobre uma possível suspensão do envio de armas à Ucrânia foram “mal-interpretadas”.

As declarações do premiê Mateusz Morawiecki “foram interpretadas no pior sentido possível… Na minha opinião, o primeiro-ministro quis dizer que não enviaremos para a Ucrânia o novo armamento que estamos comprando para modernizar o Exército polonês”, afirmou Duda à rede de televisão polonesa TVN24.

