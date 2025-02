Presidente da Petrobras diz que RS receberá muitos investimentos, não apenas em estaleiros

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 24, que o Rio Grande do Sul vai receber muitos investimentos da companhia, não apenas nos estaleiros, como as encomendas de navios anunciadas nesta segunda-feira, mas também nas refinarias e exploração. Segundo a executiva, no período do Plano Estratégico 2025-2029 da estatal, o Estado receberá projetos com “grande potencial de transformação”.

Magda destacou o início da exploração na bacia de Pelotas, que fica entre o extremo sul do Rio Grande do Sul, ao litoral sul de Santa Catarina, onde a estatal possui 29 blocos e está sendo considerada de grande potencial, por ter sido, no passado, integrada à Namíbia, país que recentemente descobriu reservatórios relevantes.

“Nossos estudos indicam grandes similaridades entre a bacia de Pelotas e a bacia da Namíbia, na África. A bacia da Namíbia está explodindo, está produzindo e já está sendo chamada de ‘Nova Guiana’, e nós continuamos trabalhando aqui, e achando que esse potencial que se apresenta na bacia da Namíbia temos que vir procurá-lo aqui, no Estado do Rio Grande do Sul, nessa bacia de Pelotas”, afirmou Magda, durante discurso no estaleiro.

Magda participou, no período da manhã, em evento com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da assinatura do contrato com o consórcio Rio Grande e Mac Laren, para construção de quatro navios do tipo Handy, no valor de R$ 1,6 bilhão, para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira.

Os navios serão iniciados no estaleiro Rio Grande e finalizado no Rio de Janeiro, no estaleiro Mac Laren. “Podemos fazer embarcações no Rio Grande do Sul com mais de 50% de conteúdo nacional”, destacou.

Além disso, Magda destacou investimentos de R$ 8,5 bilhões nas duas refinarias da companhia no estado no próximo quinquênio, sendo que uma, a Refinaria Riograndense, será transformada na primeira biorrefinaria do País. Incluindo paradas programadas, a estimativa é de gerar 24 mil postos de trabalho.

“Aqui no Rio Grande do Sul nós vamos ter a refinaria Rio Grandense como sendo a primeira biorrefinaria do País. A Riograndense vai se transformar numa refinaria que vai entregar derivados de óleo 100% vegetal. Ela vai ser a primeira do Brasil que não utilizará nenhuma gota de petróleo”, disse Magda.

A executiva voltou a convocar os fornecedores da empresa para se prepararem, porque a empresa “vai pisar no acelerador” dos projetos, como já havia afirmado na segunda-feira, 17, durante evento em Angra dos Reis, no qual lançou a licitação para compra de oito gaseiros.

“Nós precisamos de fornecedores fortes, precisamos entregar nossas encomendas e precisamos que isso tudo aconteça a tempo e a hora. Portanto, nós desejamos que todos estejam muito preparados para atender a essas demandas, que vão ser cada vez maiores. De novo, fornecedores, estejam atentos, nós estamos pisando no acelerador e vamos precisar de vocês todos”, concluiu Magda.