Presidente da Opep diz que está aberto a cortes na produção, em linha com saudita

admin3 25/08/2022 - 10:28 Compartilhe

O presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Bruno Jean-Richard Itou, disse nesta quinta-feira, 25, que uma recente proposta do ministro de Energia saudita de considerar cortes na produção do cartel, diante da volatilidade nos preços da commodity, está “em linha com nossas visões e objetivos”.

Embora o presidente da Opep não tenha poder de decisão, o detentor do cargo costuma expressar o consenso que emerge no grupo.

No começo da semana, o ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, disse que produtores de petróleo poderão reagir à volatilidade no mercado, “inclusive por meio de cortes na produção a qualquer momento e de diferentes formas”.

Itoua afirmou ao The Wall Street Journal que poderá apoiar a iniciativa porque “as condições econômicas criadas pela pandemia de covid-19 nos últimos anos levaram a uma desaceleração da atividade econômica global que ainda não foi totalmente contida”.