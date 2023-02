Presidente da Marisa Lojas renuncia, rede contrata BR Partners e Galeazzi para reestruturação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 8:39 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A rede de varejo Marisa divulgou na noite de terça-feira renúncia do presidente-executivo Adalberto Pereira Santos e do membro independente do conselho de administração Marcelo Adriano Casarin.

O vice-presidente comercial, Alberto Kohn de Penhas, vai assumir a presidência executiva interinamente. Pereira Santos era presidente da companhia desde março do ano passado.

A empresa afirmou ainda que contratou a “BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos”.





Com as mudanças, a diretoria e o colegiado da rede de varejo conhecida por vender produtos voltados ao público feminino continuarão sob a gestão de homens.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

