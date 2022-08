Presidente da Lazio será candidato ao Senado italiano

Ansa 21/08/2022 - 14:20 Compartilhe

ROMA, 21 AGO (ANSA) – O presidente e dono da Lazio, Claudio Lotito, de 65 anos, será candidato ao Senado da Itália nas eleições parlamentares de 25 de setembro.

O cartola disputará uma vaga pelo partido conservador Força Itália (FI), do ex-premiê Silvio Berlusconi, na região de Molise, no sul do país.

O FI integra uma coalizão com as legendas de extrema direita Liga, de Matteo Salvini, e Irmãos da Itália (FdI), de Giorgia Meloni, que é favorita para vencer as eleições.

Lotito já se candidatou ao Senado sem sucesso no pleito de 2018, mas pela região da Campânia, também no sul da Itália. O cartola chegou a denunciar um erro na apuração para reivindicar um assento, porém o processo nunca foi concluído.

O empresário é presidente da Lazio desde 2004, período em que o clube romano venceu três Copas da Itália e três Supercopas Italianas.

No entanto, o cartola também colecionou uma longa lista de polêmicas, como minimizar coros racistas contra jogadores negros e uma suspensão por violar protocolos anti-Covid. (ANSA).