Presidente da Jefferies tem conta do Instagram hackeada, diz banco

Por Niket Nishant





BENGALURU, Índia (Reuters) – O banco de investimentos Jefferies disse nesta sexta-feira que a conta do Instagram de seu presidente-executivo, Rich Handler, foi hackeada.

“Quaisquer histórias relacionadas a vendas de ações com desconto, doações de criptomoedas ou doações para a Ucrânia… que aparecem nessa conta hackeada do Instagram são categoricamente falsas”, disse a Jefferies.

A instituição afirmou que está trabalhando com a Meta, proprietária do Instagram, para recuperar o controle da conta de rede social.

Handler é um usuário assíduo da plataforma e usou no passado a conta no Instagram para postar atualizações sobre as políticas de retorno do banco ao escritório.

(Reportagem de Niket Nishant)